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【好想去旅行】港人「假期缺乏指數」排名第三　調查：23%已預訂今年外遊行程

商業 18:06 2022/03/22

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港人的假期缺乏指數連續兩年下降，估計因大部分港人逐漸適應並接受留港度假的常態所致。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續至今，港人已有近2年時間未能外遊。雖然愈來愈多人習慣本地Staycation度假，但有最新報告顯示，香港仍是「假期缺乏指數」最低的地區之一。

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Expedia發佈最新的《假期缺乏研究報告》，在全球16個受訪地區當中，香港是假期缺乏指數最低的地區之一，緊隨台灣和泰國，位列第三。港人的假期缺乏指數連續兩年下降，感到假期被剝奪的受訪者佔比，由2019年頂峰的70%，下跌至2021年的48%。

過半受訪者假期未受疫情影響

報告相信，此趨勢是因大部分港人逐漸適應並接受留港度假的常態所致。調查中僅得31%受訪者表示，他們上一次度假於疫情之前。相比去年每4人中有3人表示，需因疫情而取消假期，今年比率有所下降，有過半數受訪者表示自己的假期未有受疫情影響。

有4成受訪者表示最近一次度假為staycation。（資料圖片）

而且，有4成受訪者表示最近一次度假為staycation。過半受訪者反映他們曾在過去半年內，在本地以某種形式度假； 而20%受訪者更表示他們在此調查進行時（去年12月14日至30日）的一個月内曾經度假。

逾2成受訪者已預訂今年外遊

雖然港人漸適應留港度假，但他們對旅遊的渴求卻有增無減。縱使返港隔離措拖尚未完全解除，但有近四分之一受訪者表示已預訂2022年度的旅遊行程。

根據Expedia香港第二季的海外住宿搜尋數據顯示，倫敦、東京、曼谷、台北以及新加坡為香港人未來數月的熱門外遊目的地。

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責任編輯：葉泳珊

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