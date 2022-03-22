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【新股IPO】豪華遊艇商法拉帝Ferretti S.p.A  9638今日起招股 入場費約2852元

股樓投資 18:53 2022/03/22

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意大利豪華遊艇生產商法拉帝Ferretti S.p.A （新上市編號：09638）由今日（22日起至周五（25日）招股，計發行8,358萬股股份，其中90%為國際配售，10%在香港公開發售，招股價介乎21.82至28.24元，以每手100股計，入場費約2852.５元，3月31日掛牌；獨家保薦人為中金公司。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

法拉帝由濰柴動力（02338）母企濰柴集團持有，是次招股引入5名基石投資者，包括陽光保險、海南自貿港基金、三亞發控 、海南金控及海法控股，合共認購近1.3億美元等值股份。

【新股IPO】瑞科生物 2179 今日起招股 入場費12525元【見下頁】

是次集資所得，其中68%將用於擴大產品組合及進一步提升端對端經營卓效；24%將用於強化輔助服務的獨特組合併擴大最具潛力垂直分部的服務類型；及8%將用於進一步發展品牌延伸活動及用於其他一般公司用途。

【新股IPO】力高健康生活2370今日起招股 入場費約2576元【見下頁】

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標

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法拉帝董事長譚旭光表示，選擇在香港上市是因目前亞太豪華遊艇市場快速發展，預期未來5至10年會增長快速。他認為中國遊艇市場的發展前景巨大，海南省貿易港的落成，令遊艇關稅大幅下跌，有助香港、海南、大亞灣等地的遊艇銷量，更可帶動日本、越南、星馬等地。

【新股IPO】中電信有意分析雲業務上市　去年成立公共雲業務子公司並引入4名投資者

公司行政總裁Alberto Galassi指，今年首兩個月錄得訂單額達3.08億歐元，令上月底累計未交付訂單額達到12.72億歐元，當中去年累積訂單按年增長47%，預期未來每年將投入年收入約3%至4%用於研發新型號遊艇，目標每年推出平均超過7款新複合材料或專門定製型號，提升產品質量及價格，推動核心業務發展。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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法拉帝（09638） IPO 港股

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