  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (二) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】男新人工作錯漏百出 女生細心沒手尾跟 港女嘆：沒對比就沒傷害

理財智慧 18:09 2022/03/22

分享：

一向女生給人感覺謹慎細心，工作上亦如是，或許更少出錯機會。近日就有網民在討論區發文指有感女同事比男同事做事更良好，不但做事細心而且不用跟手尾，反稱男生做事不行，更言沒有比較就沒有傷害。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【職場熱話】外出工作報銷車費 被上司指責太計較 打工仔質疑不合理下一頁

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

有網民認為「其實和男女無關，是新人不好，脾氣大無耐心」、「可能不是男女的區別，只是人事部請人有問題」、「女生有女生好，但也有問題，情緒容易波動，比較容易受外來因素影響，如家庭，有時比較沒那麼靈活」。

亦有網民指「你是他們上司？」、「我做過的公司，女同事才是伸手黨，出錯多又偷懶，加班的都是男同事」。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
經濟 編輯 見底

上一篇文章

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動

下一篇文章

【港股追蹤】安踏純利77億增近5成 末期息每股0.68元 全年派息升1.3倍 高盛買入評級目標價186元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款