【職場熱話】男新人工作錯漏百出 女生細心沒手尾跟 港女嘆：沒對比就沒傷害

一向女生給人感覺謹慎細心，工作上亦如是，或許更少出錯機會。近日就有網民在討論區發文指有感女同事比男同事做事更良好，不但做事細心而且不用跟手尾，反稱男生做事不行，更言沒有比較就沒有傷害。

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有網民認為「其實和男女無關，是新人不好，脾氣大無耐心」、「可能不是男女的區別，只是人事部請人有問題」、「女生有女生好，但也有問題，情緒容易波動，比較容易受外來因素影響，如家庭，有時比較沒那麼靈活」。

亦有網民指「你是他們上司？」、「我做過的公司，女同事才是伸手黨，出錯多又偷懶，加班的都是男同事」。

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責任編輯：陸盈希