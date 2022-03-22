  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (二) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市故事】牽晴間單位月初遭撻訂　重新放售即吸3組客搶貨　終再追高5萬元以555萬成交

股樓投資 17:51 2022/03/22

分享：

疫情開始回穩，部份買家積極尋找入市機會，怕遲買會貴，交投氣氛回升。中原地產藍浩然表示，粉嶺牽晴間有單位吸引數組客人搶購後，終追價成交。

成交單位為屋苑9座中層D室，單位實用面積385平方呎，2房間隔。代理指，單位月初以546萬元沽出，惟買家其後撻訂，業主隨即將單位重新放售，開價約550萬元，至近日獲3組客人有意洽購，最終獲一組客人追價5萬元承接，成交價555萬元，實用面積平均呎價14,416元。

據悉，原業主則於2014年以365萬元購入上址，持貨8年，是次沽出單位獲利約190萬元離場，單位升值約52%。代理指，本月牽晴間暫錄約5宗成交。

【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映︰【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】保留入伙裝修如全新樓　日出康城Malibu高層兩房920萬成交　呎價過2萬
2022/03/21
【有相睇】保留入伙裝修如全新樓　日出康城Malibu高層兩房920萬成交　呎價過2萬
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
今日
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【有相睇】早賣早享受　遲賣怕難受　康城站MONTARA業主睇淡後市　啃近100萬辣招稅　趁有賺走人
今日
【有相睇】早賣早享受　遲賣怕難受　康城站MONTARA業主睇淡後市　啃近100萬辣招稅　趁有賺走人
【有相睇】兩年前大翻新 　靠裝修成賣點　愉景新城兩房單位　放盤1日即賣走
今日
【有相睇】兩年前大翻新 　靠裝修成賣點　愉景新城兩房單位　放盤1日即賣走
【有相睇】見疫情稍緩即反價20萬　買家怕遲買更貴照落訂　1170萬入市LP6海景三房
今日
【有相睇】見疫情稍緩即反價20萬　買家怕遲買更貴照落訂　1170萬入市LP6海景三房

你可能感興趣

【有相睇】保留入伙裝修如全新樓　日出康城Malibu高層兩房920萬成交　呎價過2萬
17:40 2022/03/21
【有相睇】保留入伙裝修如全新樓　日出康城Malibu高層兩房920萬成交　呎價過2萬
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
今日 15:15
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【有相睇】早賣早享受　遲賣怕難受　康城站MONTARA業主睇淡後市　啃近100萬辣招稅　趁有賺走人
今日 16:23
【有相睇】早賣早享受　遲賣怕難受　康城站MONTARA業主睇淡後市　啃近100萬辣招稅　趁有賺走人
私人屋苑 二手市場 牽晴間 中原地產 粉嶺

上一篇文章

【港股追蹤】安踏純利77億增近5成 末期息每股0.68元 全年派息升1.3倍 高盛買入評級目標價186元

下一篇文章

【千手公關@iM網欄】國際大都會淪為第三世界？ 危機當前謠言滿天飛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款