【樓市故事】牽晴間單位月初遭撻訂　重新放售即吸3組客搶貨　終再追高5萬元以555萬成交

疫情開始回穩，部份買家積極尋找入市機會，怕遲買會貴，交投氣氛回升。中原地產藍浩然表示，粉嶺牽晴間有單位吸引數組客人搶購後，終追價成交。

成交單位為屋苑9座中層D室，單位實用面積385平方呎，2房間隔。代理指，單位月初以546萬元沽出，惟買家其後撻訂，業主隨即將單位重新放售，開價約550萬元，至近日獲3組客人有意洽購，最終獲一組客人追價5萬元承接，成交價555萬元，實用面積平均呎價14,416元。

據悉，原業主則於2014年以365萬元購入上址，持貨8年，是次沽出單位獲利約190萬元離場，單位升值約52%。代理指，本月牽晴間暫錄約5宗成交。

【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位 移民業主劈價售將軍澳中心 放盤半年累減逾328萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映︰【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機