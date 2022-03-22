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【烏克蘭戰爭】俄民眾恐慌搶購食糖 官員強調夠供應勿盲搶（有片）

環球社會熱點 19:21 2022/03/22

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俄羅斯入侵烏克蘭後，遭多個國家實施經濟制裁，不少跨國企業亦宣布關閉業務，將嚴重影響當地民眾日常生活。外媒報道俄羅斯民眾恐慌性搶糖，當地糖供不應求，更影響鄰國如哈薩克斯坦出現短缺。俄官員強調當地食糖供應充足，呼籲勿盲目瘋搶。

俄媒稱近萬俄軍陣亡 其後急刪文 【下一頁】

社交網站Twitter流傳多條影片，顯示俄羅斯民眾在超市內瘋搶糖，更為爭奪糖而大打出手、甚至襲擊他人，部分超市需要實施限購，只准每位顧客購買10公斤糖，但每次都被搶購一空。

據悉，俄羅斯民眾為避免再發生前蘇聯動盪時期，物資短缺的情況，普遍會囤積重要物資，其中糖對俄羅斯人來說相當重要，可以用來保存大量水果、或製作私釀酒「samogon」。

俄羅斯民眾瘋搶糖影片（1）           俄羅斯民眾瘋搶糖影片（2）

食糖短缺更波及俄羅斯太平洋領土庫頁島（俄稱薩哈林島，Sakhalin），以及倚賴進口俄羅斯糖的鄰國，如哈薩克亦有糖短缺，導致價格上漲和出現搶購潮。

此外，俄國糖短缺亦影響供應鏈，其中金莎朱古力母公司費列羅（Ferrero Rocher）已宣布將產品價格提高兩成，當地蛋糕店無法尋找糖供應商生產甜品。

美秘密取得蘇聯防空設備 運至烏克蘭 【下一頁】

俄羅斯官員堅稱沒有出現糖短缺，指責民眾出現恐慌性搶購、以及有不道德的製造商及分銷商為推高食糖價格，惡意大量囤積造成人為危機。俄羅斯執法機構警告，正調查糖短缺地區的相關企業。

俄羅斯副總理阿布拉姆琴科（Viktoria Abramchenko）周一（21日）亦表示，俄國絕對有足夠食糖滿足國內需求，已採取措施確保不會出現糧食短缺，呼籲民眾不要像新冠疫情爆發初期，囤積蕎麥及糖等主要糧食。

俄羅斯已禁止出口食糖直至8月31日，並為30萬噸食糖和原糖進口設定免稅配額，希望緩解國內食品通脹。

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責任編輯：郭麗明

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