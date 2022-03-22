【俄烏大戰】俄羅斯擬封鎖維基百科　俄語版內容下載量急升至10萬次

▲ 近日，有外媒報稱俄羅斯當局將封鎖多語言線上百科全書維基百科（Wikipedia），禁止國民瀏覽。（官網截圖）

俄羅斯為對抗各大科技企業的網絡制裁，相繼禁止國民使用Facebook和Instagram等主流社交平台。近日，有外媒報稱俄羅斯當局將封鎖多語言線上百科全書維基百科（Wikipedia），禁止國民瀏覽。消息流出後，不少俄羅斯網民湧入維基百科網站進行下載。

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據外媒《Slate》報道，自俄羅斯嚴格審查或對俄方造成威脅的網站後，即有大量俄羅斯網民下載俄語版維基百科。相關數據顯示，在維基百科上共有29GB的俄語內容，其網絡內容於3月中已被下載了105,889次，與今年1月的下載量相比，增長了4,000%以上，俄羅斯維基百科的下載量目前已成為全球之冠。

維基百科是全球最大的線上多語言百科全書，全球網民也可以隨意在維基百科上下載資訊。而維基媒體基金會（The Wikimedia Foundation）過去一直明確表明支持烏克蘭和自由的立場，亦曾發表聲明呼籲和平結束烏克蘭的衝突，外界因而推測俄方為此正考慮對該網站進行封鎖。

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責任編輯：文睿

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