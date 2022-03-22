【千手公關@iM網欄】國際大都會淪為第三世界？ 危機當前謠言滿天飛

第五波疫情海嘯式來襲，最令人痛心的於早前病人數量急增，醫院床位不足，碰巧遇上寒流，引致有大量病人（當中不乏長者）在嚴寒天氣下於多間醫院戶外地方通宵達旦苦候入院，不少人慨嘆香港變成第三世界，嚴重影響香港的國際形象。

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？



眾說紛紜莫衷一是

另一件讓市民十分苦惱的事莫過於排隊檢測，各區出現延綿不斷的人龍，有個別地區的輪候時間更長達5、6小時，在氣溫低於10度的情況下，常人也感吃不消，何況老弱病人？令人憂心的是人群聚集增加了感染風險。最後，老弱病人能有優先隊，也是要經過一番民怨才得以實行。

▲ 明愛醫院急症室病床爆滿情況。

確診數目自2月中暴升，甚至每天宗數逾5萬，在這人心虛怯的時候，抗疫專家，以及政府官員卻紛紛各抒己見；還有大學研究報告推算這樣那樣，抗疫政策又不斷更改，資訊極混亂，令市民無所適從。

在危機管理丶傳訊101中，有關機構之人員統一口徑是必須的，不過在這事情上政府似乎沒有特別與這些專家好好溝通，既然專家們又不是政府團隊的一員，當然他們是可以根據自己的專業知識發表自己的看法和意見，畢竟言論發表自由在這環境下仍然是十分重要的。

▲ 行政長官林鄭月娥抗疫記者會； 左起：勞工及福利局局長羅致光、行政長官林鄭月娥、政策創新與統籌辦事處總監何珮玲。

辦事磨蹭進退失據

抗疫大事需要全民合作，但偏偏政府未能掌握民情，在發放消息方面不但欠策略，在這資訊紛擾丶人心惶惶的氣候下，就新政策新措施出台前應沿用以往放放風試水溫的方法，徙惹社會恐慌。這就正正解釋了近日市民擔心政府會在全民強檢期間實施禁足令，因而爭相囤積食物和藥品。

在這兵慌馬亂之際，筆者和家人因染疫而居家隔離，由於我們是經快速測試驗出陽性，當時需覆檢確認。好不容易才取得深喉唾液採樣包，並交回政府診所，等了9天終於收到第一個「初確」報告，但其時再做快速測試已呈陰性了。期間曾致電政府24小時熱線、預約指定診所，甚至到衛生署網頁登記為確診者，但也無法獲得支援。

▲ 工業貿易署（工貿署）（三月七日）在九龍城啟晴悅晴樓執行「受限區域」的「圍封強檢」行動。圖示工貿署工作人員向居民派發抗疫物資。

究竟筆者如何確認自己和家人是否確診？究竟政府的檢測何時有結果？所住大廈是否需要圍封強檢？還未有政府提供的確診證明如何向公司申報？

折騰了多天，政府卻突然宣布快速測試等同確診，同時已接種最少2劑疫苗人士若快速測試呈陽性，只需在第六及第七天連續2天快速測試呈陰性便可完成隔離。



在家隔離休養生息

有人說新冠病毒等如感冒般，常理是，人人體質不同，就算是一般感冒康復時間也因人而異，可長可短。而公關姐姐病情可實不輕，最高峰時，發冷、喉嚨痛、咳嗽、打噴嚏、流鼻水和頭痛交煎。

如果你不幸染疫，首要是保護家人，若病情不算嚴重兼且家居環境許可的話，最好還是在家隔離，因為物資相對隔離營充足，更可隨時網購補給。在紓緩病情方面，現在已可上網問診，然後速遞藥物到府上。最重要是平常心丶保持心境開朗，生病固然難受，但患者一般休息十數天便能康復，兼且身體有了抗體，短期內也不用擔心會染疫。

是次染病幸得親友不斷補給物資和公司同事的體諒，助筆者跨過這十多天隔離生活。期望香港也可以盡快康復，讓大家重過正常生活。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

作者 _ 也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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