【千手公關@iM網欄】國際大都會淪為第三世界？ 危機當前謠言滿天飛

第五波疫情海嘯式來襲,最令人痛心的於早前病人數量急增,醫院床位不足,碰巧遇上寒流,引致有大量病人(當中不乏長者)在嚴寒天氣下於多間醫院戶外地方通宵達旦苦候入院,不少人慨嘆香港變成第三世界,嚴重影響香港的國際形象。

眾說紛紜莫衷一是

另一件讓市民十分苦惱的事莫過於排隊檢測,各區出現延綿不斷的人龍,有個別地區的輪候時間更長達5、6小時,在氣溫低於10度的情況下,常人也感吃不消,何況老弱病人?令人憂心的是人群聚集增加了感染風險。最後,老弱病人能有優先隊,也是要經過一番民怨才得以實行。

▲ 明愛醫院急症室病床爆滿情況。

確診數目自2月中暴升,甚至每天宗數逾5萬,在這人心虛怯的時候,抗疫專家,以及政府官員卻紛紛各抒己見;還有大學研究報告推算這樣那樣,抗疫政策又不斷更改,資訊極混亂,令市民無所適從。

在危機管理丶傳訊101中,有關機構之人員統一口徑是必須的,不過在這事情上政府似乎沒有特別與這些專家好好溝通,既然專家們又不是政府團隊的一員,當然他們是可以根據自己的專業知識發表自己的看法和意見,畢竟言論發表自由在這環境下仍然是十分重要的。

▲ 行政長官林鄭月娥抗疫記者會; 左起:勞工及福利局局長羅致光、行政長官林鄭月娥、政策創新與統籌辦事處總監何珮玲。

辦事磨蹭進退失據

抗疫大事需要全民合作,但偏偏政府未能掌握民情,在發放消息方面不但欠策略,在這資訊紛擾丶人心惶惶的氣候下,就新政策新措施出台前應沿用以往放放風試水溫的方法,徙惹社會恐慌。這就正正解釋了近日市民擔心政府會在全民強檢期間實施禁足令,因而爭相囤積食物和藥品。

在這兵慌馬亂之際,筆者和家人因染疫而居家隔離,由於我們是經快速測試驗出陽性,當時需覆檢確認。好不容易才取得深喉唾液採樣包,並交回政府診所,等了9天終於收到第一個「初確」報告,但其時再做快速測試已呈陰性了。期間曾致電政府24小時熱線、預約指定診所,甚至到衛生署網頁登記為確診者,但也無法獲得支援。

▲ 工業貿易署(工貿署)(三月七日)在九龍城啟晴悅晴樓執行「受限區域」的「圍封強檢」行動。圖示工貿署工作人員向居民派發抗疫物資。

究竟筆者如何確認自己和家人是否確診?究竟政府的檢測何時有結果?所住大廈是否需要圍封強檢?還未有政府提供的確診證明如何向公司申報?

折騰了多天,政府卻突然宣布快速測試等同確診,同時已接種最少2劑疫苗人士若快速測試呈陽性,只需在第六及第七天連續2天快速測試呈陰性便可完成隔離。



在家隔離休養生息

有人說新冠病毒等如感冒般,常理是,人人體質不同,就算是一般感冒康復時間也因人而異,可長可短。而公關姐姐病情可實不輕,最高峰時,發冷、喉嚨痛、咳嗽、打噴嚏、流鼻水和頭痛交煎。

如果你不幸染疫,首要是保護家人,若病情不算嚴重兼且家居環境許可的話,最好還是在家隔離,因為物資相對隔離營充足,更可隨時網購補給。在紓緩病情方面,現在已可上網問診,然後速遞藥物到府上。最重要是平常心丶保持心境開朗,生病固然難受,但患者一般休息十數天便能康復,兼且身體有了抗體,短期內也不用擔心會染疫。

是次染病幸得親友不斷補給物資和公司同事的體諒,助筆者跨過這十多天隔離生活。期望香港也可以盡快康復,讓大家重過正常生活。

作者 _ 也許(馮加宜)簡介:

資深公關人,曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業,身經百戰,加上天生充滿好奇心,愛玩、吃、愛探索新事情,希望透過文字與大眾分享所見所聞,也為未來公關人提供一點啟示。

