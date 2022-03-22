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【虛擬經濟】Adobe發表《元宇宙行動指南》 助品牌建構3D內容及虛擬購物體驗

環球政經 19:15 2022/03/22

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Adobe（美：ADBE）在剛舉行的Adobe Summit 2022數碼體驗峰會上，宣布為品牌發布了《元宇宙行動指南》，預先展示即將推出的Substance 3D Modeler和擴增實境 （AR）購物工具；Adobe還公布與可口可樂、Epic Games、NASCAR和NVIDIA等品牌一系列的技術創新與客戶體驗合作。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

Adobe指出迎接元宇宙所需具備的3項關鍵要素，包括了3D及其他沉浸式內容創作、虛擬購物體驗，以及虛擬身份和資產的便攜性。

3D及其他沉浸式內容創作，主要由Adobe的3D和沉浸式內容創作工具Substance 3D和Aero創建而成。不少品牌正在通過3D設計工作流程，例如藉助Substance Stager 等工具進行虛擬攝影來改善產品設計，讓營銷內容製作更優質、更快及更有效率。

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Adobe亦正與數千家企業，改善網上商店及其他電子商務相關的數碼體驗。跨雲端平台的整合功能，可以協助企業為那些想要在虛擬世界中購買虛擬和實體產品的使用者提供 沉浸式體驗。

Adobe亦支援品牌隨時隨地、在所有銷售渠道為客戶提供統一、個人化的數碼互動體驗，並正在利用其專業技術，支援那些正在享受元宇宙和其他沉浸式體驗的用戶，自主設計專屬的虛擬角色和資產，並在虛擬世界中使用這些定制資產。 

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股   受惠本港恢復商業活動【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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