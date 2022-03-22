香港—國際投資者通往中國的門戶

香港擁有完善的市場系統，憑藉其連接中國與環球市場的優勢，發展出全球最具競爭力的離岸中國投資產品系列之一。作為香港金融業的重要持分者，香港交易所亦致力推陳出新，引入互聯互通機制、人民幣期貨、期權及去年剛推出的A股期貨 — MSCI中國A50互聯互通指數期貨，為國際投資者帶來更多投資中國的選擇。

最完善的離岸中國產品系列

香港的「中國橋樑」角色發展已歷三十載：1993年7月青島啤酒在港上市，標誌著H股市場的開始。隨後，香港市場的旗艦H股指數 — 恒生中國企業指數（HSCEI）於1994年推出，相關的指數期貨則於2003 年面世，至今仍是香港成交量最大的期貨合約之一。

互聯互通機制下的滬港通、深港通及債券通分別於2014年、2016年及2017年開通，更為中國離岸投資揭新篇章，為國際投資者提供渠道透過香港進入中國內地市場。

去年，滬深港通北向日均成交額達到1200億元人民幣，成為境外投資者最廣泛採用的A股直接投資途徑；而債券通去年的日均成交額更創下266億元人民幣新高。

此外，香港亦是全球最大的離岸人民幣中心，提供一系列人民幣資產管理及投資選項，擁有十分完善的結算及交易後市場設施，多年來一直支持人民幣國際化的發展。

香港市場在產品創新方面亦進展不斷，去年推出的多項產品更於2022年1月份取得突破，例如恒生指數期貨期權及恒生中國企業指數期貨期權的未平倉合約量均創新高，分別於2022年1月20及31日達到14,708張合約及195,490張合約。

此外香港交易所於去年10月引入的香港首隻A股期貨產品 – MSCI中國A50互聯互通指數期貨亦創新里程，單日成交量於2022年1月18日見44,253張合約新高。

該合約的基準指數成分股皆為互聯互通機制下的合資格A股，讓環球投資者方便管理從滬深港通買入的A股組合風險。此A股期貨能配合市場上其他股票指數衍生產品，讓投資者可以一站式在香港市場上以不同的方式投資中國市場。投資者亦可利用人民幣期貨等匯率產品為人民幣資產對沖匯率風險，以更完善地管理中國投資組合。

持續優化的中國投資平台

香港交易所近年亦實施多項市場優化措施，以提升香港作為亞洲區內其中一個風險管理中心及衍生產品交易中心的角色。香港交易所早前宣布，在市場準備就緒後，擬定於2022年5月佛誕假期前為非港元計價的衍生產品引入假期交易，首批納入假期交易的產品更包括MSCI中國A50互聯互通指數期貨等所有MSCI期貨及期權合約。新措施實施後，投資者可在香港公眾假期時繼續買賣標的追蹤其他市場的衍生產品，以增加有關產品可交易的時段。

投資均涉及風險，而前述之A股期貨產品帶有中國股票市場風險，投資者作出投資決定前宜先了解產品詳情。

（逢周二刊）

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