惠譽下調全球GDP增長預測至3.5% 前財長唱淡美經濟

評級機構惠譽周二（22日）發表報告，指通脹惡化加上俄烏戰爭等因素影響，將今年全球各地的國內生產總值（GDP）增長預測下調至3.5%。美國前財長薩默斯也唱淡美國經濟，並批評美國聯儲局的政策。

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惠譽（Fitch Ratings）於報告中宣布，將今年全球GDP增長預測下調0.7個百分點至3.5%；歐元區GDP增長預測下調1.5個百分點至3%；美國GDP增長預測下調0.2個百分點至3.5%。

惠譽更將明年的全球GDP增長預測下調0.2個百分點至2.8%。惠譽首席經濟師Brian Coulton表示，全球通脹危機相隔20年後捲土重來，令人開始感覺這是通脹制度要改變的時刻。

報告指俄羅斯佔全球1成能源供應，俄烏戰事導致石油及天然氣價格飆升會使行業成本增加。而且俄羅斯倘突然停止供應，歐洲或出現能源嚴重短缺的情況，勢必再推高能源價格。

而潛在全球供應衝擊會減慢經濟增長及推高通脹，正打擊全球擺脫新冠疫情的經濟復甦進度。惠譽也預計國際短期內不會解除對俄制裁，同樣會影響GDP增長。

惠譽更指如果供應問題加上通脹促使美聯儲突然收緊政策，將油價持續推高至每桶150美元的水平，而且歐洲出現廣泛能源配給情況，或會對全球GDP增長造成更嚴重影響。

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美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）周一（21日）於Twitter發文唱淡美國經濟，不明白為何有人會認為美國會打破歷史，失業率可維持3.5%的同時，通脹率急劇下降。

他稱美國自韓戰以來有4次失業率跌破3.5%。其中有3次失業率均於兩年內飆升。餘下一次是於越戰時期，當時的通脹加劇並引發慘淡的10年。

他指出有三大原因導致現時情況比起過往更嚴峻，首先是職位空缺數據表明，勞動力市場比起往常4%失業率時候的情況更嚴重。

其次是辭職潮反映高度結構變化及自然失業率（編按：不會令通脹加速的失業率）上升。第三是經濟正遭受重大供應衝擊。

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責任編輯：鄭錦玲