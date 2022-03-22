▲ 【業績│地產股】恒地去年基礎盈利減少9%末期息1.3元 料低息環境及置業需求續支持住宅樓市

恒基地產 （00012） 去年基礎盈利減少9%至136.24億元，主要因2020年度出讓新界和生圍若干地塊錄得特殊收益所致。計及投資物業公允值變動，純利增長29%至131.95億元。恒地派末期息1.3元；全年派息維持1.8元。管理層指，儘管通關往來仍受限制，本港低息環境持續及居民置業需求殷切，繼續為香港住宅樓市帶來支持。

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恒地去年應佔本港物業銷售營業額減少17%至約116.18億，應佔稅前盈利減少46%至41.93億元，主要由於2020年和生圍項目公司股權轉讓，而錄得約47億元營業額，及其相關約36.29億元盈利貢獻所致。集團本年度推出多個位於市區之項目，包括啟德「The Henley（第 1 期及第 3 期）」、鴨脷洲「逸南」、鰂魚涌「The Holborn」及半山「Caine Hill」。

截至去年底，未入賬自佔合約銷售總額約134.14億元，當中約108.72億元預計可隨物業落成並交付買家而於2022年入賬。年度集團以508億元投得中環新海濱三號商業用地，項目將分兩期發展成為總樓面面積達160萬平方呎綜合物業，另有逾30萬平方呎綠化休憩空間供公眾使用，兩期分別預計於2027年及2032年建成，料成為本港核心商業區另一世界級矚目地標。

60萬平方呎市區舊樓重建項目已撥作今年開售計劃

集團在市區舊樓重建項目方面（包括從市區重建局投得之項目），已購入全部及八成以上權益之自佔樓面面積合共約385萬平方呎，另有約60萬平方呎之自佔樓面面積，已撥作今年開售計劃。

本港租金淨收入跌9%

集團本年度在香港應佔租金總收入 （包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營企業貢獻） 較去年下跌4%至65.34億元，而應佔稅前租金淨收入（包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營企業之貢獻） 則較去年跌9%至45.56億元。當中集團持有40.77%應佔權益的國際金融中心項目，貢獻自佔租金總收入跌8%至18.18億元，主要由於2020年疫情爆發後向部份受影響租戶所提供租金寬減，需作出攤銷，以及續租之租金受壓所致。收租物業去年底平均出租率為 95%。

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