【烏克蘭戰爭】俄大使稱有計劃應對北約 點名3個東歐國家

俄羅斯在與烏克蘭的和談屢次重申,要求烏克蘭不可加入北約,確保俄羅斯的安全。俄羅斯一名駐外國大使表示,俄羅斯政府有計劃應對北約威脅,指明3個東歐國家在應對方案中,強調俄羅斯會根據判斷,作出有關回應。

俄羅斯駐波斯尼亞(Bosnia and Herzegovina)大使Igor Kalabukhov周一(21 日)受訪時表示,政府已有計劃應對北約(NATO)的威脅。Kalabukhov稱如波斯尼亞成為北約成員國,布魯塞爾亦在當地部署瞄準莫斯科的核武,俄羅斯在審視形勢後認為構成威脅,將採取行動。

Kalabukhov表明,要解決北約對俄羅斯產生的威脅,必須透過歐洲組織系統而非北約。Kalabukhov指波斯尼亞選擇加入北約為鄰國內政,俄羅斯亦只會為此作出回應。

被問及其他鄰國時,Kalabukhov稱,

為何肯定俄羅斯沒有計劃應對3個北約成員國克羅地亞﹑匈牙利及波蘭的威脅?

(How do you know we have no plans against Croatia, Hungary, Poland?)