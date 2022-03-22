【烏克蘭戰爭】俄大使稱有計劃應對北約 點名3個東歐國家

俄羅斯在與烏克蘭的和談屢次重申，要求烏克蘭不可加入北約，確保俄羅斯的安全。俄羅斯一名駐外國大使表示，俄羅斯政府有計劃應對北約威脅，指明3個東歐國家在應對方案中，強調俄羅斯會根據判斷，作出有關回應。

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俄羅斯駐波斯尼亞（Bosnia and Herzegovina）大使Igor Kalabukhov周一（21 日）受訪時表示，政府已有計劃應對北約（NATO）的威脅。Kalabukhov稱如波斯尼亞成為北約成員國，布魯塞爾亦在當地部署瞄準莫斯科的核武，俄羅斯在審視形勢後認為構成威脅，將採取行動。

Kalabukhov表明，要解決北約對俄羅斯產生的威脅，必須透過歐洲組織系統而非北約。Kalabukhov指波斯尼亞選擇加入北約為鄰國內政，俄羅斯亦只會為此作出回應。

被問及其他鄰國時，Kalabukhov稱，

為何肯定俄羅斯沒有計劃應對3個北約成員國克羅地亞﹑匈牙利及波蘭的威脅？ （How do you know we have no plans against Croatia, Hungary, Poland?）

Kalabukhov稱俄羅斯評估地緣戰略情勢，了解威脅來自何方及如何回應。

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責任編輯：吳漢培