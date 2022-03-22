【港股追蹤】安踏純利77億增近5成 末期息每股0.68元 全年派息升1.3倍 高盛買入評級目標價186元

安踏體育（02020）公布截至2021年底止全年業績，純利77.2億元（人民幣，下同），按年增長49.6%；收入493億元，增長39%；派末前息每股0.68港元，全年合共派1.58港元，按年上升1.3倍。

按品牌分類，「安踏」收入增長53%至240.1億元；「FILA」收入增長25%至218.2億元；其他品牌收入34.9億元，增長51.1%。毛利率上升3.4個百分點，至61.6%。

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安踏股價周二（22日）收報105.4元，升4.9%，成交額18.7億元。

高盛發表報告指，安踏下半年純利按年增長11%，遠勝該行原先預期3%，毛利率59.3%，符合該行預期。

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報告又指，安踏下半年銷售額增長27%，但營運支出比率高過預期，廣告促費用亦顯著增加，相信與期內舉行北京冬奧有關。該行維持安踏「買入」評級，目標價186元。以周二收市價計，潛在升幅76.4%。

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記者：李兆明