【業績|新能源】中廣核新能源去年純利增14%　派末期息每股6.72港仙、派息比率20%

▲ 中廣核新能源去年純利1.85億元，按年增14%。

中廣核新能源 （01811） 公佈去年業績，集團去年收入16.95億元（美元，下同），按年升47.4%。純利1.85億元，每股盈利4.31美仙，按年增14%。派末期息每股0.86美仙（約6.72港仙），建議股息的派息比率為20%。

集團解釋，溢利增加主要由於現有風電及太陽能項目的發電量增加，以及源自新增風電及太陽能項目的貢獻。收入方面，來自中國風電及太陽能項目的收入按年增加72.6%，主要是由於發電量增加及新增裝機容量所致；來自韓國的收入亦按年增加40.9%，主要受惠於韓國天燃氣價格上漲，導致加權平均電價上漲。

集團稱去年中國電力供需總體偏緊，去年中國發電裝機容量2,376.9吉瓦，按年增加7.9％，用電量8,312.8太瓦時，按年升10.3％。

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