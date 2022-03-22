【有相睇】見疫情稍緩即反價20萬　買家怕遲買更貴照落訂　1170萬入市LP6海景三房

第五波疫情稍為回落，市場料漸復甦，業主心態也轉硬。最近日出康城有業主反價後照樣獲買家接手，單位成交價較初時叫價更高20萬元。

利嘉閣趙洛民指，成交單位為日出康城6期LP6第5座高層A室，單位實用面積658平方呎，為三房間隔，望開揚海景。單位近日以1,170萬元成交，實用呎價17,781元。代理指，單位原先叫價1,150萬元，惟業主期後反價20萬，買家怕遲買更貴，故亦決定入市。從代理提供的單位相可見，內櫳新淨，望景開揚。

單位圖片（由代理提供）

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據了解，原業主於2019年3月以1,078萬元買入單位，持貨3年剛過額外印花稅鬆綁期限即沽貨，單位升值92萬元。代理補充，本月至今LP6共錄得9宗成交，現時最低入場費為638萬元，與上述單位同類型三房入場費則為1,140萬元。

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