▲ 【防疫措施】政府4.1取消禁飛令縮酒店隔離天數 外國商會：要明確復常路線圖、撤銷酒店隔離

特首林鄭月娥周一宣布於4月起逐步放寬防疫措施，恢復來往9國航班，包括英國、美國等，並縮短酒店隔離時間至7日。不過，外國商會對措施放寬仍未滿意，其中香港歐洲商會主席Frederik Gollob表示，「我們需要一個明確的回復正常路線圖」。

禁飛令解除 國泰航空4月復飛僅兩周一班【下一頁】

國際商會副主席George Cautherley指，香港主要競爭對手新加坡已實施免隔離政策，故即使香港政府縮減酒店隔離時間，大部分商務人士都不以為然。

「香港或許恢復部分國際商務往來，但相關規模一定難以達到有利經濟的水平，因此香港必定要撤銷隔離政策，才能跟對手新加坡看齊。」

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香港美國商會主席Joseph Armas指，希望香港政府在施政上可以保持清晰及一致性，才能重建社會信心，避免再流失本土及外籍人才。

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