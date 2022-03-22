【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元 股價坐火箭升逾一成

阿里巴巴（09988）大幅上調回購計劃總額至250億美元，創下中概股回購規模紀錄。消息刺激股價兩連升，受價重越百元大關，高見111.4元，最多升12.4%，收報110.2元，仍升11.2%，成交額88.1億元。

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阿里公布，將回購計劃總額從150億美元上調至250億美元，以反映對未來持續增長及創造價值充滿信心。回購主要在美國股市執行，有效期兩年，至2024年3月。截至3月18日，根據早前回購計劃，已回購5,620萬股美國存託股，總額約92億美元。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧