  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (二) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元 股價坐火箭升逾一成

股樓投資 17:21 2022/03/22

分享：

阿里巴巴（09988）大幅上調回購計劃總額至250億美元，創下中概股回購規模紀錄。消息刺激股價兩連升，受價重越百元大關，高見111.4元，最多升12.4%，收報110.2元，仍升11.2%，成交額88.1億元。

同場加映﹕【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

阿里公布，將回購計劃總額從150億美元上調至250億美元，以反映對未來持續增長及創造價值充滿信心。回購主要在美國股市執行，有效期兩年，至2024年3月。截至3月18日，根據早前回購計劃，已回購5,620萬股美國存託股，總額約92億美元。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 回購 阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款