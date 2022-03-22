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【盈豐之道】西方對俄制裁推高商品價 美滯脹風險較低

Hot Talk 17:17 2022/03/22

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自從俄羅斯從上月底意外地入侵烏克蘭後，西方國家聯手向俄羅斯實施嚴厲的經濟制裁，主要目的是希望透過這些手段，令到俄羅斯經濟受到重創，從而令到普京政府盡快從烏克蘭撤兵。在金融制裁方面，首先把俄羅斯央行在海外的資產凍結，導致俄羅斯盧布從1美元兌75盧布，大幅貶值至1美元兌118盧布，導致俄羅斯金融資產價格大幅下跌，然而俄羅斯央行把莫斯科股票市場關閉，國際性股票指數公司更把俄羅斯股票踢出他們新興市場之外。與此同時，俄羅斯銀行也被剔出國際支付系統之外，以後難以用美元結帳。

在這些制裁措施實施之後，我們見到一系列商品價格急升，油價升了3成，歐洲天然氣價格急升1倍，但美國天然氣價格升幅不夠一成，主要原因是45%的歐洲天然氣是依賴俄羅斯的供應，而歐盟亦公布會逐漸減低對俄羅斯的天然氣的依賴。

俄羅斯是一個資源豐富的國家，他供應了全球10%的石油，40%的鈀，9%的白金，7%的黃金，6%的鋁，4%的精煉鎳和6%的開採鎳。在農產品方面，俄羅斯佔了全球小麥的12%的產量，而未來一段時間烏克蘭可以供應的粟米也因為戰爭而減少。

鑑於商品價格升幅不少，很多投資者開始擔心「滯脹」，即是高通脹，低增長的情況會出現，西方世界在73、74年和79、80年也曾出現過，由於高生產成本未能轉嫁消費者，最終因利潤率下跌而導致環球股市下跌。

如果比較今天的情況，我們認為美國發生「滯脹」風險比較低，首先今天依賴石油要比上世紀70年代低，再者現今使用天然氣的比例比以往高，美國的天然氣不依賴俄羅斯，所以我們認為歐洲國家要面對經濟風險比美國為高，因他們是俄羅斯最大貿易伙伴，也是俄羅斯天然氣的最大買家。

但是如果俄羅斯戰爭持續的時間越長，就會把全球高通脹的時間延長，這樣就會把全球的經濟增長進一步調低，對股市來說就會增加波動性。

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撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

美股 港股 經濟 通脹 天然氣 紐約期油 布蘭特期油 歐洲 美國 俄羅斯
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