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【Formula E】第三代電動賽車4月亮相　時速高達每小時320公里

科技 17:08 2022/03/22

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(fiaformulae官方網頁截圖)

國際汽聯電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship’s）的第9個賽季所使用的第三代（Gen3）電動賽車，將於4月28日於摩納哥E-Prix登相。據ABB Formula E首席執行官Jamie Reigle表示， 第三代電動賽車，集性能、效率及可持續性三項優點，為目前最輕，最快的電動賽車。

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據國際汽聯電動方程式世界錦標賽官方網頁顯示，第三代電動賽車比第二代電動賽車更輕、更小巧及更快，時速可達每小時200英里（320公里），增加了前動力系統，其電力再生能力，令比賽中最少40%電能更可循環使用。

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另外，今次會議除發布第三代電動賽車外，更同時公布第四代（Gen4）電動賽車的發展方向、創新技術及技術路線圖規劃。電動方程式創始人兼主席Alejandro Agag表示，在不到十年的時間裡，電動賽車已取得大幅的進步，並且將會繼續發展，與其他行業領導者討諗電動賽車運動未來的更多可能性。

責任編輯：向頌勤

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