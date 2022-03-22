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【美國加息】鮑威爾表示用強硬手段　聯儲局5月加息0.5厘機會超6成

股市 17:01 2022/03/22

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【美國加息】鮑威爾表示強硬手段　5月加息機會超6成

美國通脹處40年來最高水平，聯儲局主席鮑威爾表示，要對通脹採取強硬的手段，否則會威脅經濟復甦，如果有必要，加息幅可能高於0.25厘，暗示儲局將一次過加息0.5厘，利率期貨市場顯示，5月會議加息0.5厘的機會率，已達63.9%。

對於通脹，鮑威爾表示，當世界極端進入一種新常態，隨着時間推延，供應仍然希望可以恢復，但緩解的時機及幅度，是高度不確定性。

至於俄羅斯烏克蘭戰爭，增加了供應鏈及通脹的壓力。在通常情況下，聯儲局是審視這類型事件，而不是改變政策，但由於結果仍未清楚，會繼續保持警惕。

鮑威爾指出，在正常時期，當就業及通脹接近聯儲局目標時，貨幣政策會留意商品價格所引發的通脹，但如果高通脹的風險不斷上升，就會推升長期的通脹預期，聯儲局就有需要如他描述一樣，迅速採取行動。

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