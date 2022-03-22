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【業績|乳業股】H&H國際去年盈利跌55%為盈警中間水平　末期息派0.17港元、股息率達5.7厘

股市 16:57 2022/03/22

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【業績|乳業股】H&H國際去年盈利跌55%為盈警中間水平　末期息派0.17港元、股息率達5.7厘

H&H國際 （01112） 去年收入微增3.2%至115.5億元人民幣，純利跌55%至5.08億元人民幣，為盈警的中間範圍，而經調整可比純利跌12.4%至9.5億元人民幣，擬末期股息每股普通股0.17港元。

集團年度股息將達致每股普通股0.54港元，佔集團去年度的經調整純利約30%。以今日收市價9.47元計，股息率達5.7厘。

從分部收入看，嬰幼兒營養及護理產品收入跌9.4%至66.1億元，佔總收入的57.3%，成人營養及護理用品收入升6.9%至42億元人民幣，佔總收入的36.4%，寵物營養及護理產品收入為7.26億元人民幣，佔總收入的6.3%。毛利率由2020年的64.2%下降至去年的62.8%，主要由於嬰幼兒營養及護理用品產品組合變動所致。

集團指，Swisse於618及雙11購物節期間錄得雙位數增長，並去年Swisse繼續在中國內地線上補充劑市場穩佔榜首，市場份額為5.9%。而寵物營養及護理用品業務成為集團第三項增長支柱，2020年年底收購Solid Gold品牌表現亮麗，去年銷售總額達5.4億元人民幣。

【ET財智Talk】港股第二季有望反彈？　 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊 （立即收看）

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編輯:姚卓然

港股 盈警 H&H國際控股（01112）

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