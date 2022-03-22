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【手機入票】滙豐推手機入票服務功能　商業客戶每個營業日總上限50萬

商業 16:56 2022/03/22

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滙豐明日（3月23日）推出一項創新流動理財服務功能「手機入票服務」。（滙豐提供）

疫下線上服務越趨盛行，滙豐為了讓客戶在社交距離及進行遙距工作期間，亦能處理日常理財需要。明日（3月23日）推出一項創新流動理財服務功能「手機入票服務」。

滙豐表示，其個人及商業客戶每年透過不同服務點，存入的支票量超過2,000萬張。是次新服務推出後，將大幅度簡化服務流程。而個人及企業客戶只需透過滙豐的流動理財應用程式，便可按需要隨時存入支票。

【疫下速遞】食肆推地區團購救亡　食物配送物流需求旺

手機入票服務詳情：
1）個人客戶
每個營業日最多可存入5張支票，存款總額上限為20,000港元。

2）商業客戶
按公司計每個營業日最多存入20張支票，每張支票最高金額為100,000港元，總上限為每公司500,000港元。

【俄烏衝突】澳洲禁輸出鋁原材至俄　鋁材價即漲4%

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，自疫情開始以來，更多公司採用數碼方式處理業務。單是今年2月份，香港滙豐Business Express流動應用程式的登入次數，已較去年同期增加三成。

現時所有滙豐個人客戶及商業客戶均可分別透過香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App）及香港滙豐Business Express流動應用程式（HSBC HK Business Express App）使用該項新服務。支援的支票種類則由滙豐及恒生銀行發出的港元支票、本票、專用支票及股息支票。

【疫下速遞】食肆推地區團購救亡　食物配送物流需求旺

滙豐客戶透過新功能可遙距入票，並須輸入支票資料、掃瞄支票的正面和背面。至於個人和商業客戶，步驟分別如下：
1） 個人客戶
登入香港滙豐流動理財應用程式，在「轉賬及繳費」頁面選擇「存入支票」。

2）商業客戶
登入香港滙豐Business Express流動應用程式，在「付款及轉賬」頁面選擇「手機入票服務」
 
滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，要提高客戶服務質素，提供更全面的數碼服務是關鍵。2021年為香港的個人客戶推出了超過200項的數碼功能或提升服務。這項新功能將繼續利用科技以改善服務。

責任編輯：馬意文

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