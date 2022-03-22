【有相睇】兩年前大翻新 　靠裝修成賣點　愉景新城兩房單位　放盤1日即賣走

單位連靚裝修，往往更易吸客承接。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城4座中層B室，實用面積474平方呎，兩房間隔，原叫價750萬元，放盤僅1日，即獲買家睇中，終以743.8萬元易手，實用呎價約15,692元。

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鍾家豪透露，單位兩年前翻新。從代理提供的圖片可見，單位裝修簇新，浴室及廚房光鮮企理，可即買即住。

資料顯示，原業主於2000年以210萬元購入上址，持貨約12年，現轉手帳面獲利533.8萬元。

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