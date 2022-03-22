【內房危機】繼融信中國　 融信服務核數師羅兵咸永道又辭任　 無法3月底前發布2021年度經審核業績

▲ 繼融信中國 融信服務核數師羅兵咸永道又辭任 延發2021年度經審核業績

繼融信中國後，同系的物管股融信服務 （02207） 宣布，羅兵咸永道已辭任公司核數師，自周一（21日）起生效，並於22日收到辭任函。由於核數師變更以及中國的疫情反復限制集團及時收集必要文件的能力，融信服務也將延遲刊發2021年度經審核年度業績，但會於3月31日刊發未經審核年度業績。

羅兵咸永道在辭任函指出，於2021年12月31日應收融信中國及其合營企業及聯營公司的貿易應收款項結餘較2020年12月31日大幅增加，考慮到中國房地產行業自2021年下半年開始的市場及融資環境波動，可能存在潛 在信貸風險。第二，羅兵咸永道尚未獲得評估該等貿易應收款項預期信貸虧損撥備的足夠資料。

鑒於上述原因，羅兵咸永道無法無法釐定後續審核工作範圍，也無法合理預計就集團2021年度業績完作全部審核工作所需的時間。

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