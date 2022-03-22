高位揸華潤水泥 （01313）怎部署？ 聶sir話你知 股市 16:52 2022/03/22 分享： 華潤水泥 （01313） 上星期五公佈業績，去年全年純利77.7億元，按年跌13.3%，末期息0.28元，按年少17.6%。股價今日升約3%，如果在高位持有股份點部署？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）為你分析，立即點擊收看／收聽→【即睇策略分析】 *港股第二季有望反彈？ 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 航運股仲有得升？ 三隻航運股逐隻分析 今日 航運股仲有得升？ 三隻航運股逐隻分析 東方航空（00670）俯衝式墜機意外 沽壓驟現短期幾錢可防守？ 今日 東方航空（00670）俯衝式墜機意外 沽壓驟現短期幾錢可防守？ 飲食股炒邊隻？大家樂341、敘福樓1978、譚仔國際2217短炒藍圖一覽 今日 飲食股炒邊隻？大家樂341、敘福樓1978、譚仔國際2217短炒藍圖一覽 小米（01810）今晚公布業績 未來走勢怎預示？ 今日 小米（01810）今晚公布業績 未來走勢怎預示？ 騰訊700股價一度逆市回軟後掉頭升 想溝貨要睇實恒指呢個位 今日 騰訊700股價一度逆市回軟後掉頭升 想溝貨要睇實恒指呢個位 純利 博反彈 港股 板塊 滙豐控股（00005）