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高位揸華潤水泥 （01313）怎部署？ 聶sir話你知

股市 16:52 2022/03/22

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華潤水泥 （01313） 上星期五公佈業績，去年全年純利77.7億元，按年跌13.3%，末期息0.28元，按年少17.6%。股價今日升約3%，如果在高位持有股份點部署？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）為你分析，立即點擊收看／收聽→【即睇策略分析】

*港股第二季有望反彈？ 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊*

欄名 : 3分鐘睇股

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