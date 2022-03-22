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【網上診症】SmarTone 與信諾合推「eDoctor」家庭視像診症服務　SmarTone 5G客享6個月免費試用

Hot Talk 16:57 2022/03/22

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SmarTone 與信諾合推「eDoctor」家庭視像診症服務，SmarTone 5G客享6個月免費試用。

SmarTone與信諾集團（美：CI）旗下信諾香港合作，推出「eDoctor」家庭視像診症服務，客戶可享6個月限時免費試用及折扣優惠。

「eDoctor」家庭視像診症服務為身處香港及海外的SmarTone客戶提供醫療保障及線上醫療服務，並給予6個月限時免費試用期予SmarTone 5G客戶。優惠期內，SmarTone 5G客戶除可免費享用信諾香港與Teladoc（美：TDOC）合作的信諾線上醫療服務，亦包括無限次全球基本醫療或普通科醫生的全球線上醫療諮詢、全面身體檢查折扣及信諾香港醫療網絡診所的門診優惠。同時，SmarTone 亦會免除本地線上診症的流動數據費用。 

SmarTone 5G 客戶可需透過 SmarTone CARE App、指定網頁或到任何一間 SmarTone 門市，登記上述優惠。登記後，客戶可登入 MyCigna HK手機應用程式使用信諾線上醫療服務。信諾線上醫療服務可供多達4人共用同一帳戶，包括一個主要帳戶登記人及3個未滿18歲的附屬帳戶。

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