▲ 【百度9888】百度據報大手調整移動生態事業群銷售部門 不涉及人員規模數量調整、薪酬福利不變

百度 （09888） 據報近日重組其移動生態事業群（MEG），但不涉及人員規模數量調整。有內媒指，百度移動生態事業群（MEG）近日啟動了銷售體系全面調整，銷售體係將分為九個部分，百度將重點設立大眾消費類、大健康類、內容消費類、商務服務類四個行業部門，以及渠道生態合作部、渠道銷售發展部、營銷服務聯絡中心、銷售管理部、銷售服務部等共計九個部門。

報道指，今次銷售體系的升級不涉及人員規模數量調整，員工工作地點、薪酬福利不變。新團隊是現有員工組織架構的重新組合和調配，後續各個行業部門可能還會加大銷售、運營、優化師等人員的招聘。

百度副總裁沈抖：去年確實停掉了一些業務 但今次調整並沒有人員削減

在調整前，百度移動生態銷售體系分為大客戶、直銷、渠道分銷、行發代理四部分。這次調整後，百度移動生態銷售體係將以客戶行業匹配銷售部門，將分為大眾消費類、大健康類、內容消費類、商務服務類四大行業部，以及配合行業部門提供銷售管理、銷售策略、用戶行為分析、行業研究等服務的四個部門，只有原渠道分銷部維持不變。

報道引述百度副總裁沈抖內部信稱，百度去年確實停掉了一些業務，但這次調整並沒有人員削減，沈抖稱，百度內部有判斷的參考標準，要麼是掙錢的業務增速慢，要麼是虧錢的業務增速快，要不斷提高方法論，也要作出相應調整。沈抖稱：「該調整就要調整，這個信號是正向的信號，反是持續變得越來越龐大，沒有瘦身計劃，沒有業務聚焦重點也會出問題。」

百度副總裁趙強：最新的銷售體系 更加高效對接和服務客戶

報道又引述百度副總裁趙強稱，最新的銷售體系劃分能較好地讓專業的人做專業的事，讓更懂相關行業的同事，更加高效、深度和精準地對接和服務客戶。

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