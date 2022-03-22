航運股仲有得升？ 三隻航運股逐隻分析 股市 16:44 2022/03/22 分享： 俄烏戰爭影響全球貨運航道，航運價格再次抽升。華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）認為股價已經反映以上因素。現時歐洲放寬防疫限制，當地航運應該會回復暢順。足本分析，立即點擊收看／收聽→【即睇策略分析】 *港股第二季有望反彈？ 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 高位揸華潤水泥 （01313）怎部署？ 聶sir話你知 今日 高位揸華潤水泥 （01313）怎部署？ 聶sir話你知 東方航空（00670）俯衝式墜機意外 沽壓驟現短期幾錢可防守？ 今日 東方航空（00670）俯衝式墜機意外 沽壓驟現短期幾錢可防守？ 飲食股炒邊隻？大家樂341、敘福樓1978、譚仔國際2217短炒藍圖一覽 今日 飲食股炒邊隻？大家樂341、敘福樓1978、譚仔國際2217短炒藍圖一覽 小米（01810）今晚公布業績 未來走勢怎預示？ 今日 小米（01810）今晚公布業績 未來走勢怎預示？ 騰訊700股價一度逆市回軟後掉頭升 想溝貨要睇實恒指呢個位 今日 騰訊700股價一度逆市回軟後掉頭升 想溝貨要睇實恒指呢個位 航運 博反彈 戰爭 港股 歐洲 航運股 板塊 滙豐控股（00005）