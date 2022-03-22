【雲計算】內地雲市場規模去年增長45%至274億美元　阿里雲市佔率微跌至37%、仍排第一

▲ 內地雲市場規模去年增長45%至274億美元 阿里雲市佔率微跌至37%、仍排第一

市場調查機構Canalys公布報告指，中國內地雲基礎設施市場增長勢頭強勁，雲基礎設施市場規模在2021年達274億美元（折合約2140億港元），按年增長45%。

若以市占率計算，阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里雲以37%的市佔率排在第一位；華為雲、騰訊 （00700） 旗下的騰訊雲分別位列第二及第三，市佔率分別為18%及16%。百度 （09888） 智能雲排在第四，市佔率為9%。四者合共佔據80%的市場份額。

阿里雲市佔率微跌 受政策調控影響

阿里雲在2021年的市佔率略有下降，Canalys分析指，主要歸咎於政策調控減緩互聯網客戶增長，但憑藉主要客戶的長期消費承諾和在傳統行業的業務擴張，阿里雲雲基礎設施支出仍按年增30%。

騰訊雲按年增55% 料元宇宙帶來新商機

而騰訊雲的雲基礎設施支出按年增長55%，業務在多個領域均實現多元化增長，如騰訊在大數據解決方案方面的優勢，令其成功在政府部門贏得核心客戶。而元宇宙的興起，相信會在未來為騰訊帶來嶄新的商業機會。

百度智能雲按年增55% 未因政策調控有重大影響

百度智能雲同樣按年增長55%，業務主要集中在網絡營銷和人工智能，報告指公司並未如阿里及騰訊一樣遭受政策調控的重大影響，預計百度智能雲可在工業互聯網、智能製造、能源和典禮設施方面取得關鍵性份額。

Canalys指，新冠疫情帶來持久性消費需求，如遠程工作、學習、電子商務和流媒體內容等，繼續是帶動雲基礎設施增長的主力軍。而傳統企業愈來愈多熱衷於數碼化轉型，亦帶動雲服務的需求量。

報告預計，直至2026年，中國內地的雲基礎設施市場將達850億美元，五年複合年均增長率達25%。

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