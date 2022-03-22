東方航空（00670）俯衝式墜機意外 沽壓驟現短期幾錢可防守？ 股市 16:43 2022/03/22 分享： 中國東方航空 （00670） 本周一（21日），於廣西發生波音737客機，在2分鐘內從近9000公尺高空俯衝式墜毀意外，機上132名機組人員及乘客生死未明。市傳東航為省減飛機維修成本間接導致意外，東航否認後無阻股價下行。華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）分析指，東航股價近期將受墜機事件變得負面，昨日已下挫6%，今早在大成交配合下續跌5%。今周防守位睇幾錢？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *港股第二季有望反彈？ 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 國泰航空293復飛僅兩周一班 股價回吐仍有上望空間？ 今日 國泰航空293復飛僅兩周一班 股價回吐仍有上望空間？ 取消紅股大跌一成半 中華煤氣（00003）有貨起手要先沽？ 今日 取消紅股大跌一成半 中華煤氣（00003）有貨起手要先沽？ 港股成交減是逃生門定轉勢？ 恒指企穩22000點至較安全 今日 港股成交減是逃生門定轉勢？ 恒指企穩22000點至較安全 安踏（02020）公布全年業績前現炒作？ 料冬夏兩奧後上半年增長平穩 今日 安踏（02020）公布全年業績前現炒作？ 料冬夏兩奧後上半年增長平穩 疫情股長炒長有？香港科技探索1137股價反彈逾3% 鬆綁定繼續揸？ 今日 疫情股長炒長有？香港科技探索1137股價反彈逾3% 鬆綁定繼續揸？ 你可能感興趣 國泰航空293復飛僅兩周一班 股價回吐仍有上望空間？ 今日 13:03 國泰航空293復飛僅兩周一班 股價回吐仍有上望空間？ 取消紅股大跌一成半 中華煤氣（00003）有貨起手要先沽？ 今日 13:12 取消紅股大跌一成半 中華煤氣（00003）有貨起手要先沽？ 港股成交減是逃生門定轉勢？ 恒指企穩22000點至較安全 今日 13:17 港股成交減是逃生門定轉勢？ 恒指企穩22000點至較安全 最新專欄文章 更多 高位揸華潤水泥 （01313）怎部署？ 聶sir話你知 今日 高位揸華潤水泥 （01313）怎部署？ 聶sir話你知 航運股仲有得升？ 三隻航運股逐隻分析 今日 航運股仲有得升？ 三隻航運股逐隻分析 飲食股炒邊隻？大家樂341、敘福樓1978、譚仔國際2217短炒藍圖一覽 今日 飲食股炒邊隻？大家樂341、敘福樓1978、譚仔國際2217短炒藍圖一覽 小米（01810）今晚公布業績 未來走勢怎預示？ 今日 小米（01810）今晚公布業績 未來走勢怎預示？ 騰訊700股價一度逆市回軟後掉頭升 想溝貨要睇實恒指呢個位 今日 騰訊700股價一度逆市回軟後掉頭升 想溝貨要睇實恒指呢個位 中國東方航空（00670） 航空科技 航空事故 美國聯邦航空管理局 中銀航空租賃（02588） 南方航空（01055） 長榮航空 大陸航空科技控股（00232） 國泰航空（00293） 南方航空（滬：600029）