【MPF】強積金首季平均回報急跌逾6% 人均供款輸逾1.5萬

▲ 受疫情及俄烏危機等夾擊，今年MPF負回報逾6%。

打工仔看來要為股票市場表現擔心，因晨星的最新統計，截至上周五（3月18日）為止，今年強積金（MPF）暫呈負回報6.06%，當中大輸家是中國及大中華股票基金，年初至今狂插逾12%，表現第2差的港股基金也插水9.8%。如以去年底MPF總額為1.18萬億元，平均供款帳戶資產約25.7萬元計，業界由此推斷，首季MPF共蝕逾716億元，人均慘輸1.5萬元，遠超財政司司長陳茂波宣布下月起向市民再派1萬元電子消費券的數額。

冠軍MPF基金逆市升0.2% 人均賺500多元

受中港疫情反彈、息魔來襲、以及俄羅斯入侵烏克蘭等利淡消息，今年MPF幾近滿堂紅，股票基金備受重創，尚幸仍有逆市上升者。冠軍基金是永明彩虹旗下人民幣及港元貨幣巿場基金，微升0.22%，重注客人均約賺500多元。而東亞 （00023） 及交銀保守基金，也升0.1%。友邦（AIA）優選計劃的保證基金，亦略升0.02%。

連跌3個月的MPF，單以3月份計，晨星指回報也呈負1.65%。市料美股雖已止跌喘定，港股今天（22日）亦造好，但相信仍難令首季MPF由蝕變賺。不過，花旗仍對中港股票看高一線，主因是內地監管現拐點。

花旗發言人指，由於並未有MPF牌照，不便評論MPF資產，但業界指美資大行對環球市場的看法，仍甚具參考價值。花旗以內地的防疫及監管政策漸趨清晰，故看好中港股票。再者，即使面對加息周期，但負利率暫未改，遂仍採重股較債策略。

國務院：積極出台對市場有利的政策【下一頁】

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，地緣政治風險升級、中概股ADR退市擔憂，以至疫情反彈、內地需收緊封鎖措施，這一系列負面因素，曾打擊了中資股投資氣氛。不過，轉捩點近期終於出現，上周三（16日）中國副總理劉鶴主持了會議，多個部委很快公布跟進行動，回應房地產市場風險及宏觀經濟刺激措施，並試圖釋除市場對互聯網平台公司監管，以及中概股在美或需退市的疑慮。

廖嘉豪補充，近日領導人亦強調會盡量減低控疫對經濟的影響，內地就官方發布的新冠治療方案作出重要修訂，例如出院患者的強制居家隔離時間，從14天減半至7天。可見控疫政策出現放鬆初步訊號，封鎖措施對近期經濟影響或可控。中資股近日從嚴重超賣中反彈，但估值仍然偏低。此外，恒指市帳率和預測市盈率，亦已跌至亞洲金融危機時的水平以下。

高盛料聯儲局5月及6月各加息半厘【下一頁】

廖嘉豪強調，隨着中央的政策方向比一個月前更加清晰，仍然看好中國股票。整體環球資產配置方面，仍對環球股票持偏高比重，目前美國聯邦基金利率（0.25厘至0.5厘），比過往其他油價急升階段仍低得多（平均達 8.6厘），也許這或對股市不利，因為利率需要進一步提高才能控制通脹。然而，同時可能釋放對股市正面訊號，即使未來幾年或加息，現金似乎仍可能是一個沒有吸引力的資產類別，實際息率仍處於負數，變相對股票有支持。

至於環球債券方面，廖嘉豪認為，雖然該行整體持偏低比重，但地緣政治風險增加，適度持有中年期美國國債及投資級別債券，可加強整個組合防守性。

另方面，今年表現暫敬陪末席的MPF，晨星指，為宏利歐洲股票基金，今年表現暫跌16%、滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 等中港股票基金期內也跌15%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪