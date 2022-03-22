【恒大停牌】恒大傳引入國資廣州城投重組債務　料成今晚投資者會議關注點之一

▲ 【恒大停牌】恒大傳引入國資廣州城投重組債務 料成今晚投資者會議關注點

中國恒大 （03333） 在內系內3家港股周一停牌，恒大向投資者表示，將聯同財務顧問周二晚上9時將召開投資者電話會議，但主席許家印不會出席。外電引述消息指，恒大擬引入國資背景的廣州城投集團重組債務，涉及中信信託逾30億元人民幣信託計劃。

路透引述兩名消息人士指，中信信託發行的恒大信託計劃擬通過「項目退地」的方式，引入國資背景的廣州城投集團作為保證人，以保全信託計劃全額本金支付。

報道引「接近中信信託項目的消息人士」稱，引入廣州城投做保證人，本金在兩年內支付，無利息，但只屬初步方案，尚未徵得所有投資者同意。

「項目退地」是指該「恒大信託計劃」將在獲得廣州城投集團保證擔保的前提下退出項目土地抵押，恒大啟動退地，政府將項目土地重新掛牌。土地退庫款發放至廣州城投集團監管賬戶。

恒大境內外債務齊出現未依期付息，但集團與境內債權人商議進度明顯較佳，境內債「 20恒大04」持有人最新已通過議案，容許恒大地產上年利息延期一年支付等。

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