【職場熱話】替叔叔做平面設計 交作品後被嫌棄 最終更收不到錢 港男怒言「不會再與親戚合作」

聽說談錢傷感情，不知道大家會不會選擇與親戚之間有合作關係呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己與其叔叔合作，收錢替他做簡單的平面設計工作，然而其叔叔十分挑剔，要求作多番修改，而且到了最後竟借機拒付款，樓主因而感到十分憤怒，指不會再與親戚合作。

樓主指自己是一位自由工作者，雖然收入不固定，但生計也不成問題，而他有一位不常聯絡的叔叔最近聯繫了他，想樓主替他做簡單的平面設計工作，於是他便報了價，而那叔叔也同意並說出了自己的要求，當樓主給了自己的設計給叔叔時，他卻要求整個設計也要改，後來他竟然打電話給樓主媽媽，指樓主騙錢，設計質素一般但收費貴，並要求樓主只收一半錢。

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樓主後來也妥協，但後來即使怎樣改自己的設計，叔叔還是不滿意，更罵樓主：「若你不想做，可以一早跟我說，其實我還是不滿意，不過既然浪費了這麼多時間也比沒有好。」，然而樓主等了一個月仍未收到錢，於是便打電話問叔叔，可是他卻指，「你的設計如此不值錢，還想我給錢？我願意用你的作品也算是不錯了。」，樓主因而感到十分憤怒，指設計收了，但卻不給錢，以後不會再與親戚合作。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「親戚的事，一下不做，一下便是免費，這樣你做人會輕鬆一點。」，「即使幫親戚也要看看他是不是正常人。」，也有人指，「他像是不想給錢，有些人是很壞的，喜歡找人便宜」。

另有網民指，「最好便不要幫親戚工作，怕發生問題，連親戚也不能做，而且最怕是母親開聲要自己收便宜一點，十分難做。」。

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責任編輯：關海儀