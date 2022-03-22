【職場熱話】 大學生入行保險業 對保險團隊狂追數感反感 卻又因簽單收入不錯打消辭職念頭

不少人在大學期間也會做兼職工作，以增加收入，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己仍在讀大學，但近日入行了保險業，雖然收入不錯，但他感到十分大壓力，經常會被其團隊追數，他因而勸大家除非人脈很好，否則不要做保險業。

樓主指他入行了保險業一個月，本來他也想辭職，但他考慮到收不錯便打消了念頭，他指只要其能簽到一張單，收入便比做一個月兼職還要多，樓主指最讓他反感的是保險團隊，而非保險業的本身，因為明明並不是團隊出糧，但他們卻會不斷追數，要求你達到業績，最後樓主詢問有沒有保險經紀是不需要理會團隊，也沒有人會追你數的。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「我認同保險的理念，但我不認同周圍推銷別人。」也有人指，「一個月能不能賺到6位數？」，「好像開一張普通的儲蓄單經已有5位數收入。」。

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另有網民指，「 那些靠佣金的工作雖然好像很好賺，但最大問題是怎樣找人簽單，別人與你又不相識，為甚麼要找你？」。

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責任編輯：關海儀