▲ 【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務 毋須再遞交支票正本（附圖解）

滙豐HSBC及恒生同時宣佈在3月23日推出「手機入票服務」，屬香港銀行首創。滙豐指，個人及企業客戶只需透過滙豐的流動理財應用程式，便可存入支票。恒生亦表示，個人及商業客戶透過恒生個人Mobile App或恒生商業Mobile App，可每日24小時隨時隨地享用支票存入服務。

恒生指出，該服務涵蓋了由恒生及滙豐賬戶開發的港元支票、銀行本票、個人化支票以及支付股息的支票。透過恒生銀行發出的港元支票，同樣可使用滙豐銀行的手機入票服務存入相關賬戶。

恒生客戶只需要登入恒生 Mobile App，選擇「手機入票服務」，然後跟隨提示拍攝支票正面及背面，確認存入支票的相關細節和圖像後，支票就會進入結算程序。

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HSBC：個人客每營業日最多可入5張支票總額上限2萬港元

滙豐稱，透過該服務，個人客戶於每個營業日最多可存入5張支票，存款總額上限為2萬港元；至於商業客戶則按公司計每個營業日最多存入20張支票，每張支票最高金額為10萬港元，總上限為每公司50萬元。

步驟方面，滙豐個人客戶登入香港滙豐流動理財應用程式，在「轉賬及繳費」頁面選擇「存入支票」，或商業客戶登入香港滙豐Business Express流動應用程式，在「付款及轉賬」頁面選擇「手機入票服務」，之後輸入支票資料，再掃瞄支票的正面和背面便可。

滙豐續指，與現時處理實體支票一樣，客戶成功入票後，即可在相應的流動理財應用程式或網上理財查看入賬記錄。當支票完成處理時，支票發票人亦會接收到短訊及電郵通知。客戶亦毋須再向銀行遞交支票正本。

滙豐恒生每年支票存入量共逾3000萬張

滙豐指出，現時個人及商業客戶每年透過不同服務點所存入的支票量超過2,000萬張，新服務的推出將可大幅度簡化服務流程，為個人、中小企，以至其他社會界別帶來更大的便利。 恒生亦透露，客戶去年存入的實體支票數量高達約1,000萬張。

另外，滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，自疫情開始以來，更多公司採用數碼方式處理業務。單是今年2月份，香港滙豐Business Express流動應用程式的登入次數已比去年同期增加三成。

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