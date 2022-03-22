▲ 【騰訊700】騰訊周三公布第4季業績 券商料遊戲收入再放緩、廣告業務倒退

內地互聯網巨企騰訊 （00700） 週三公佈2021年第4季及全年業績，內地監管部門繼續關注未成年人遊戲時長，加上新聞出版署停發遊戲版號已經約8個月，同時宏觀經濟放緩衝擊騰訊廣告收入，投資界預計騰訊上季遊戲收入增長再放緩，廣告收入甚至倒退。近日再有消息指內地監管當局或要求騰訊將旗下微信支付「拆骨」納入新成立的金融控股公司，反映騰訊監管陰霾未過。

摩根士丹利：內地遊戲收入增速1% 海外遊戲則為15%

摩根士丹利預計，騰訊上季收入按年升6%，當中整體遊戲收入升5%，而內地遊戲收入增速放緩至1%，海外遊戲收入按年增幅放緩至15%。摩根士丹利稱，騰訊上季推出《英雄聯盟手遊》及《金鏟鏟之戰》，但新遊戲遞延收入時間較長。摩根士丹利預計，網上廣告收入按年跌15%，原因是電商廣告增長疲弱、行業監管及宏觀挑戰。

摩根士丹利預計，廣告業務逆風將持續至今年上半年，下半年有望回復正增長，但提到市監局加強網上廣告監管諮詢文件或為復甦帶來不確定性。

摩根大通：仍然看好騰訊增長前景 國際遊戲市場具增長潛力 社交平台變現率不足

摩根大通今月初發展報告認為，風險管理成為全球投資者在中國投資策略最重要考慮因素之一，短期內中國互聯網業拋售潮可能會繼續，而沒有估值支持。摩根大通認為，雖然騰訊股價相對於整體互聯網業具彈性，但由於中國互聯網行業大量資金外流，作為市場重心的騰訊或會跑輸。

摩根大通稱，仍然看好騰訊的長期增長前景，包括國際遊戲市場的增長潛力、變現率不足的社交平台，如微信及QQ、雲和其他商業服務、金融科技，但認為其六個月的前景受到負現金流、遊戲審批狀態的不確定性、充滿挑戰的宏觀環境等基本面不利因素，變得更具挑戰性，故下調至減持。

交銀國際：宏觀逆風和行業政策 騰訊所有業務增長預測均被下調

交銀國際今年1月曾發表報告指，預計騰訊上季收入按年增7%至1429億元（人民幣，下同），預計經調整每股利潤跌2成至2.74元。

交銀稱，考慮到上季宏觀逆風和行業政策，騰訊所有業務的增長預測均被下調，當中廣告收入跌幅由2%上調至9%；線上線下消費疲軟，金融科技及雲收入的按年增幅由24%下調至21%。交銀國際表示，人口紅利結束及監管收緊對直播和視頻內容造成增長壓力，預計騰訊上季增值服務按年增長 8%，較之前預期下降 2 個百分點。

交銀預計，騰訊上季遊戲收入將按年增長7%，內地遊戲增長放緩，但海外遊戲增長21%：根據 SensorTower數據，騰訊上季內地主要手遊總營收（即月流水）按年下降 1%，當中《王者榮譽》和《天涯明月刀手遊》按年跌幅，抵消《和平精英》和《英雄聯盟手遊》的增長。

交銀認為，《使命召喚手遊》時《英雄聯盟手遊》及 Supercell 的《部落衝突：皇室戰爭》推動，海外手遊收入保持穩定增長。

交銀預計，騰訊今年下半年業績將有所改善，，並密切關注新舉措變現和傳統企業數字化賦能的長期收益。

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