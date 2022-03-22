【美國加息】信安資管：聯儲局最遲第三季執行「縮表」　縮減計劃持續2至3年

聯儲局資產負債表規模高達近9萬億美元。信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指，聯儲局或於5月或6月議息會議上，宣布開展縮減資產負債表的計劃，並於下一個月，即最遲第三季正式執行。

她指，聯儲局「縮表」的最直接影響，會令流動性流失，有機會令孳息率上升，尤其是孳息曲線相對較長年期的部分；金融狀況亦有機會進一步收緊，這個因素有機會令金融市場的波動持續，要支持股市估值維持於現水平甚至向上，企業盈利增長至為重要。

在縮表步伐方面，陳曉蓉指，聯儲局較大機會採取循序漸進的節奏進行縮表，但縮減速度或比2017至2018年更快，以季度作單位，一開始縮減上限可能訂於100億美元國債及50億美元抵押貸款支持債券（MBS），縮減規模每隔一個季度上調一次，每次或上調100億或者150億美元，扣除從未到期債券獲取的收入再投資。

以此推算，首年資產負債表規模或實質縮減1萬至1.2萬億。取決於經濟情況，整個縮減計劃或維持2至3年。

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