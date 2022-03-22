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【俄烏衝突】澳洲禁輸出鋁原材至俄　鋁材價即漲4%

商業 16:37 2022/03/22

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澳洲政府宣佈停止輸出鋁原料到俄羅斯，勢將影響俄國鋁材出口及全球供應，消息公開後鋁材價格升逾 4%。（法新社圖片）

澳洲政府宣佈停止輸出鋁原料到俄羅斯，俄國的鋁材生產商RUSAL俄鋁首當其衝，勢將影響俄國的鋁材出口及全球供應，消息公開後鋁材價格已升逾 4%。

【俄烏戰爭】戰爭影響原料供應　連印尼「國民即食麵」也缺貨

澳洲總理莫里森日前宣佈即時停止輸出用於製造鋁材的原材料氧化鋁至俄羅斯，該國提供的鋁原料佔俄羅斯鋁材生產需求近20%，同時鋁土礦的出口亦被中止，當中包括已裝箱準備經海路付運的氧化鋁貨船。

資料顯示俄鋁RUSAL與力拓集團於澳洲成立昆士蘭氧化鋁Queensland Alumina Limited合同營運，昆士蘭氧化鋁稱會遵循澳洲政府要求。而力拓集團另會停止向於俄鋁在愛爾蘭的工廠供應鋁土礦，及向其購買氧化鋁。

鋁價今年累升26%

俄羅斯為土耳其、中國及日本的主要鋁供應國，是次禁止出口俄國勢令全球經濟進一步受影響，消息傳出已令倫敦金屬交易所的鋁價於3月21日攀升4.8%，同時今年以來因疫情影響物流及俄烏戰事，鋁價格升幅已累積近26%。雖然鋁材並未列入為俄國受到國際制裁的目標，但此舉將影響俄鋁的供應鏈，其位於烏克蘭南部尼古拉耶夫的氧化鋁精煉廠已減產。礦業高級資源分析師Gavin Wendt認為，是次禁令是想阻止俄鋁從鋁材銷售中繼續獲利。

責任編輯：王浩賢

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