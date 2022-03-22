【恒大系停牌】 自爆恒大物業逾百億存款遭強制執行 恒大系繼續停牌 據報許家印將缺席今晚投資者會議

深陷財困風波的中國恒大（03333），系內3隻股份昨日（21日）起停牌包括恒大物業（06666）及恒大汽車（00708），並相繼發公告指預期要延遲刊發業績。

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恒大系停牌，與恒大物業一筆存款有關。恒大表示，恒大物業發現有約134億元人民幣的存款，為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行，恒大物業將成立獨立調查委員會及安排委聘專家對該質押保證進行調查，公司認為這是一件重大事件且恒大物業為公司的重要子公司，將成立獨立調查委員會跟進該事件對公司的影響。

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恒大公告指，集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通，建議增加聘請金杜律師事務所作為法律顧問，協助公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。

與此同時，據內媒報道，恒大聯同財務顧問將於今晚（22日）9時舉行投資者會議，不過，據報主席許家印將不會出席，只是由中國恒大集團執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林以及風險管理委員會委員陳勇作為公司代表。

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記者：郭秀慧