【有相睇】早賣早享受　遲賣怕難受　康城站MONTARA業主睇淡後市　啃近100萬辣招稅　趁有賺走人

再有業主看淡後市，而繳付「辣招稅」離場。中原地產伍錦基稱，將軍澳日出康城MONTARA 2A座低層E室，實用面積561平方呎，兩房連儲物房間隔，享海景，日前以953萬元易手，實用呎價約16,988元，為屋苑首宗二手成交。代理透露，買家對後市欠缺信心，所以止賺離場。

資料顯示，原業主於2019年5月以749.6萬元一手購入單位，現帳面賺203.4萬元，物業期內升值27%，但持貨不足3年，要付樓價一成之額外印花稅，即約95.3萬元，料實際獲利約100萬元。

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從代理提供的相片所見，由於MONTARA入伙不久，單位內籠新淨。伍錦基透露，屋苑現時約有60個放盤，最低入場費由1,080萬元起。

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