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【第五波疫情】港鐵設計「鐵仔」打氣標語海報　邀請張敬軒、七師傅等錄製車站廣播

Hot Talk 15:59 2022/03/22

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【第五波疫情】港鐵設計「鐵仔」打氣標語海報　邀請張敬軒、七師傅等錄製車站廣播

第五波疫情持續，港鐵 （00066） 設計了一系列標語，並邀請多位名人錄製車站廣播，提醒大家最佳抗疫方法是保持身心健康，不時為自己注入正能量，而且大家更要不忘多關心身邊的人，互相支持。

港鐵：兩個商場按計劃明年開業【下一頁】

港鐵聯同新生精神康復會dayday330設計了一系列海報，由港鐵吉祥物「鐵仔」粉墨登場，以「照顧人，自己都要鬆一鬆」、「知您忙，記住俾啲me time自己」等窩心寄語鼓勵大家，為大家注入正能量。海報已在港鐵車站、商場及其他平台展示，並附上身心靈健康小工具二維碼，分享身心靈健康小貼士。

    點擊圖片放大
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港鐵亦邀請了張敬軒、七師傅、方健儀和鄭丹瑞錄製車站廣播，為大家的心靈在旅途中可稍稍充電。此外，由3月16日起一連七日，免費音樂平台JOOX都有「鐵仔」訂製的精選歌單，大家可連同「鐵仔」集氣應援貼圖集與親友分享，隔空聽好歌，並用簡短窩心問候互相聯繫。

港鐵未正面回應會否再減票價【下一頁】

港鐵稱，在新一波疫情下，公司繼續向車站及旗下商場的商戶提供租金援助，早前又透過醫院管理局向抗疫醫護人員提供免費機場快綫車票，並與慈善機構合作，為有需要人士提供援助。

港鐵早前支持惜食堂於大窩口站安裝「自在食」速凍餐自助提取機服務，讓已登記人士可以方便取餐。另由3月24日起，港鐵會在西營盤站、香港大學站、大窩口站及大水坑站安裝快速檢測包自助提取機，方便已登記獅子會的長者領取，為期一個月。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

相關文章：【港鐵業績】港鐵去年扭虧經常性業務利潤18億元、末期息增至1.02元　東鐵綫過海段料6月或7月通車

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