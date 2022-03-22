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【蘋果熱話】AppleTV App限制Android TV用戶？　擬不提供購買及租借影片功能

科技 15:59 2022/03/22

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蘋果（Apple）旗下AppleTV App，2020年開始可讓在Android TV及Google TV智能電視機，安裝AppleTV App觀看Apple提供電影及Apple TV+電視劇集頻道服務。不過，據網站《9to5mac》報道，AppleTV App將不再讓為Android TV提供購買及租借電影觀看功能。

【連登下架】香港熱門討論區LIHKG連登App　突從蘋果App Store下架

據了解，Android TV及Google TV智能電視機在更新AppleTV App版本後，將不設購買及租借選項服務，選項內新增設一個「如何觀看（How To Watch）」功能，讓已備有Apple ID帳戶用家能繼續在iPhone及iPad等設備上訂閱電影內容，用戶亦可於AppleTV+網頁上訂閱服務。

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另外，據網站《9to5mac》報道指出，Android TV及Google TV智能電視機的AppleTV App若未更新至最新韌體版本，目前仍可繼續購買或租借影片內容。

責任編輯：向頌勤

《ETech 快訊》搶先上手玩「小野獸」iPhone SE 3 Touch ID依然超靈敏？

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