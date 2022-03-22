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【Omicron】德國近3分2新確診屬亞變種BA.2 美國料過半

環球社會熱點 16:14 2022/03/22

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新冠肺炎Omicron亞變種病毒BA.2傳染力高，持續肆虐歐洲。其中德國周一（21日）新增逾9.2萬宗確診，數字雖然有所回落，但新增個案有3分2屬BA.2。此外，美國有生物科企進行新冠基因序列分析，估計美國有5至7成新增個案屬亞變種BA.2。

美國專家認為 未來或每年一針 【下一頁】

德國周日（19日）起取消大部分防疫措施，但乘搭交通公具及進出醫療設施的民眾仍需佩戴口罩。德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）表示，當地周一錄得逾9.2萬宗確診，確診數字按周回落，但新增個案有近3分2屬BA.2變種，成為德國主流病毒株。

福西指亞變種BA.2傳播力高60% 美確診料增 【下一頁】

此外，美國亦遭受BA.2侵襲，生物科技公司Helix分析過去兩周新增病例的新冠病毒基因序列，推測目前全國有5至7成新確診個案屬BA.2。美國疾控中心（CDC）數據指，紐約市確診數案有所回升，其中感染BA.2的比例遠高於其他地區。CDC數據亦顯示，本月6日至12日，BA.2變種已佔美國新增病例約23.1%。

彭博社報稱，根據英國2月數據，當時當地已爆發新疫情，BA.2感染率亦超過50％，估計美國疫情可能會再反彈。

澳洲昆士蘭州首席衛生官杰拉德（John Gerrard）周二（22日）指，當地過去一周新冠感染人數增加15%，當中超過一半屬BA.2亞變種，預料BA.2在未來數周會成為澳洲主流病毒株。

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責任編輯：郭麗明

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