【九巴乘客】YAS微保險送2萬個BUS RYDE九巴專屬乘客保　提供高達7000元乘車意外保障

▲ 香港微保險科技公司YAS微保險宣佈，為全港市民送出2萬個為期一個月的BUS RYDE九巴專屬乘客保。

香港微保險科技公司YAS微保險宣佈，聯同九巴及忠意保險有限公司（香港分行），為全港市民送出2萬個為期一個月的BUS RYDE九巴專屬乘客保，即日起全港市民可於YAS官網或手機應用程式免費領取。

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YAS指，第五波疫情持續，各行各業不少前線人員仍要緊守崗位，在艱難的環境下維持社會運作，因此聯同九巴及忠意保險送出2萬個BUS RYDE九巴專屬乘客保，為未來一個月乘搭九巴出行的市民，提供高達7,000元乘車意外保障（2,000元個人財物保障及5,000元意外醫療保障）。

個人財物保障須於意外後24小時內向警方九巴報失

18至70歲持香港身份證人士成功登記後，只要乘搭九巴，旅程期間即受保。保障範圍涵蓋所有九巴營運路線（包括日間路線、深宵路線、過海路線九巴營運班次等）（K12、K14、K17 及 K18 路線除外）。若在乘搭九巴期間，不幸遺失財物或遇上盜竊（手提電話、耳機、銀包等），一件失物可獲上限1,000元保障，合共最多2,000元保障。另外，在車內發生意外，無論是扭傷、碰傷、跌倒等，最高可獲5,000元醫療費用保障。

值得留意的是，個人財物保障須於意外發生後24小時內向警方及九巴報失，方可符合申請索償資格，並須於事件發生後30天內，於YAS微保險APP填妥網上索償申請表及上載相關文件進行索償。

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