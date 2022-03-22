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【人幣定存】半年人民幣定存息最高2.8厘 較人行央票2.6厘票息高

15:49 2022/03/22

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半年人民幣定存有2.8厘息，較人行同期央票2.6厘高。

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人民銀行今天（3月22日）來港發行半年期央票，總額50億元（人民幣，下同），最高接納息率為2.6厘，較去年底推同期央票的中標息率2.5厘，高0.1個百分點，總申請額為221.6億元，超額認購3.43倍，反應較預期熱烈。

如以同屬低風險的人民幣定期存款比較，目前6個月期年息最高有2.8厘，市面呈雙冠王，由中銀香港 （02388） 及富邦提供，但中資發鈔行主攻特選客戶才享最高息，其他指定理財戶同期也有兩厘。

中國人行在香港成功發行50億元人民幣央行票據【下一頁

綜觀今天反映跨季度的兩周或以上的離岸人民幣拆息已超逾3厘，半年拆息報3.3445厘，凸顯大小行高息搶存仍有水位。

另方面，本周首兩個交易天，暫有3間港銀加人民幣定期存款息率，包括集友連環出招，新推3個逾兩厘的高息優惠，分別為98天有2.4厘年息、128天2.5厘年息，以及188天2.6厘年息，門檻皆為20萬元，上限1000萬元，適用於個人客戶及新舊資金，分行或網上渠道開立。交銀香港則於昨天（21日）調升半年及1年息率，上商於今日（22日）提高3個月或以上人幣定存年息0.05厘。專家預期，季結在即，料大小港銀積極搶推特惠息。

此外，自從俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，人民幣一度成避險貨幣，滙價呈小陽春，兌美元高見6.31的逾4年新高。可是，市場預料聯儲局激進加息，刺激美元轉強，本港時間上周四（17日）儲局終於加0.25厘，令人幣在岸價（CNY）翌日（18日）偏軟，在亞洲收報6.3641，昨日則以6.3588收盤。儲局主席鮑威爾昨晚放鷹，暗示或於5月初議息時加息半厘，冀痛擊通脹，人幣在岸價回吐，今午暫報6.3642。

那邊廂，上商研究部主管林俊泓說，6個月美債孳息率約為0.8厘，業界指，息率較人債低逾1厘，足證人民幣仍具息差優勢。參考去年推半年央票的成績，對上一次為12月21日，標售50億元，獲222億元申請，超購3.44倍，最高接納息率為2.5厘。論及最旺場，是去年9月24日，也是標售50億元，當時的中標息率為2.5厘，超額認購4.56倍，超購反應為去年同期票據最好。

人幣短存息最高13.88厘【下一頁

而檢視其他期限的央票，今年2月21日，人行已打頭陣來港發人債，透過金管局向大戶標售總值250億元央票，當中3個月的中標息率為2.5厘、1年更為2.7厘，超購近1.4倍，反應亦較預期好。

順帶一提，中銀香港早前指，2018年以後，香港離岸人民幣市場出現持續復甦勢頭，人行在港啟動人幣央票發行，為央票回購業務創造有利條件。2021年初，香港商業銀行推出人民幣央票回購做市機制，提供做市及雙邊報價服務，成為香港離岸人幣市場重要的創新產品。

中銀香港全球市場副總經理、人民幣業務執行總監朱璟表示，開展央票回購，中銀香港積極為央票回購做市，吸引愈來愈多境內外金融機構參與，增強香港人幣流動性管理能力。此外，人幣央票回購業務發展起來後，反過來又促進人幣央票發行及交易，構成一個良好的生態圈。

中國銀行香港金融研究院資深策略規劃師應堅說，人行在港滾動發行人幣央票，到去年底累計發行4600億元人幣，餘額保持在800億元人幣，充分發揮香港全球離岸人幣業務樞紐的有利條件。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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