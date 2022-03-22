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【雲端應用】企業急速數碼轉型　HPE Greenlake拓12種雲端服務迎合需求

科技 23:01 2022/03/22

分享：

智能解決方案供應商HPE宣布，其旗艦產品HPE GreenLake平台將新增12種雲端服務。

多雲端應用已成為潮流與可行性並重的架構，也是企業推動數碼轉型的重點。智能解決方案供應商HPE（Hewlett Packard Enterprise）今（22日）舉行發布會，提及近年多重雲端服務需求不斷上升，因此該企也正積極部署及拓展新方案，應對世界各地對雲端服務的強勁需求。

【數碼轉型】企業轉型+人才荒　應用程式架構複雜化易引黑客入侵

【網絡攻擊】保護供應鏈　如何對抗勒索軟件？

HPE總裁兼首席執行官Antonio Neri透露，在2022年第一季度，HPE錄得年度經常性收入為7.98億美元（約62.44億港元），即服務訂單按年增長136%，應用需求不斷增加。要提升市場領導地位，該企也不斷尋找新商機，如拓展合作夥伴生態系統以及研發新功能，來吸引客戶。

HPE今宣布，其旗艦產品HPE GreenLake平台將新增12種雲端服務，包括：網絡即服務、數據服務、高效能運算功能及運算操作管理等。而全新的HPE GreenLake體驗，也將於4月正式推出。

其中HPE為Aruba網絡打造以HPE GreenLake為基礎網絡即服務產品，加入8種全新服務簡化採購和部署網絡即服務的流程，讓客戶可因應使用需要調整網絡支出，同時確保網絡可隨時為業務目標提供支援。

為滿足不斷增長的網絡即服務需求，新服務亦為渠道合作夥伴進行優化，可在轉售或管理服務供應商模式下運作，新服務全面涵蓋包括：有線、無線及SD-Branch等客戶。

完善網絡安全　保護虛擬機數據

與此同時，HPE近年也積極完善其網絡安全的功能，改進後的HPE備份及恢復服務專為混合雲端打造的備份即服務。用戶屆時可保護其虛擬機數據、獲得本機快速恢復，並以符合成本效益的方式在公共雲端儲存長期備份。HPE備份及恢復服務現可供在異構基礎架構（heterogeneous infrastructure）的虛擬機使用。

此外，HPE正就其勒索軟件恢復解決方案進行優化，以HPE備份和恢復服務在企業內建、Amazon Web Services（AWS）上添加不可變的數據副本。

【數碼轉型】企業轉型之路漫長　要成功就不能只得一個選擇

責任編輯：曾曉汶

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