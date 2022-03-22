【疫下旅遊】調查指港人「假期缺乏指數」連續兩年下降 Staycation及本地遊成新常態

一項來自全球16個地區的調查顯示，香港是「假期缺乏指數」最低的地區之一，並連續兩年出現下降趨勢，反映大部分港人已逐漸適應並接受留港度假，而宅度假（Staycation）及本地遊，已被港人默認為取代舊有度假形式的「新常態」。

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根據旅遊品牌Expedia發布的2022年《假期缺乏研究報告》顯示，香港人的「假期缺乏指數」自2019年達到頂峰的70%後，至2020年及2021年已連續下降到59%及48%，而在疫情期間的宅度假（Staycation）以及本地遊，更已被港人默認為取代舊有度假形式的「新常態」。

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調查中4成受訪者表示，最近一次度假為宅度假；51%受訪者則表示他們曾在過去6個月內，在本地以某種形式度假；而20%受訪者更表示他們在此調查進行時的一個月内曾經度假。

是次調查中所得的多項數據均引證大部分港人逐漸適應並接受留港度假的常態，僅有31%受訪者表示他們上一次度假於疫情之前。有6成受訪者表示過去1年休假時選擇留在家中休息，並沒有離家出遊。相比去年每4人中有3人表示需因疫情而取消假期，今年比率有所下降，52%受訪者表示自己的假期未有受疫情影響。而在去年有放假的受訪者中，52%表示他們度假或放有薪假期的習慣沒有因疫情而改變。

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調查又指出，雖然香港人對假期缺乏感並沒有產生太大共鳴，但他們對旅遊的渴求卻有增無減，92%受訪者表示他們現階段比以往更重視度假，55%受訪者稱他們將在2022年至少維持與去年一樣的度假次數，更有近23%受訪者表示已預訂2022年度的旅遊行程。根據Expedia香港最新的海外住宿搜尋數據顯示，倫敦、東京、曼谷、台北以及新加坡為香港人未來數月的熱門外遊目的地。

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責任編輯：嚴浩文

