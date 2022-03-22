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【育兒神器】新手父母恩物　育兒App提供自助湊B課程

科技 19:25 2022/03/22

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美國線上心理健康服務公司Talkspace回應親子市場需求，推出育兒應用程式（App）「Lasting」。（官網截圖）

現代人對育兒方法愈趨講究，坊間甚至有不同專針對培育嬰幼兒的課程供新手父母選擇。美國線上心理健康服務公司Talkspace回應親子市場需求，推出育兒應用程式（App）「Lasting」，向新手父母提供線上自助課程，遙距回答用戶問題，協助用戶照顧小朋友。 

【交友App】Tinder母企推單身父母專用交友App　助協調約會日期+避開照顧孩子時間

據外媒《Tech Crunch》報道，Lasting每周提供100多個線上自助指導課程，和由治療師主導的面授課程，主題包括：安全感型依附（Secure Attachment）、自我意識、紀律、如何面對孩子的焦慮和抱怨、培養孩子專注力和處理兄弟姐妹關係的方法等。

填問卷分析情況　得出解決方法

同時，Lasting更向父母提供30多個管理心理健康的建議，父母可透過應用程式內的情緒紀錄功能，以辨識自己的情緒健康狀況，幫助父母練習情緒調節。除此之外，用戶與伴侶在育兒方法上遇上分歧時，亦可透過完成App內提供的問卷，得出較適合雙方和子女的解決方案，以減低伴侶間的磨擦。

Lasting表示，於育兒App正式推出市場前，已有4,000多個家庭進行試用，當中近八成用家均認為Lasting有助他們更有效地育兒和解決問題。

【串流平台】Netflix一「功能」超受歡迎　全球每日點擊破1.36億次

【Google Maps故障】全球死機約兩小時　還有甚麼App作替代方案？

責任編輯：文睿

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