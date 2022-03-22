【新股IPO】力高健康生活2370今日起招股 入場費約2576元

由力高集團（01622）分拆上市的力高健康生活（新上市編號：02370）今日（22日）起至周五（25日）招股，公司計劃在全球發售5,000萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎每股4.1至5.1元，以每手500股計，一手入場費為2,575.7元，下周四（31日）掛牌；獨家保薦人為農銀國際。

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力高健康生活為江西物業管理服務供應商，服務網絡涵蓋長江三角洲地區、大灣區、環渤海地區及華中地區等區域，收益主要來源於物業管理服務、非業主增值服務，以及社區增值服務。

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截至2021年首9個月，公司收益為2.6億元人民幣，增長62.5%，公司擁有人應佔溢利2226.6萬元人民幣，減少27.1%。截至去年9月底，在管建築面積約1510萬平方米，合約建築面積約2350萬平方米。

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力高健康生活是次集資得約55%擬用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，以進一步擴大業務的規模和地理覆蓋範圍及擴展服務組合；約15%用於升級資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理；約10%用於提升生活管家服務，以提升客戶體驗及滿意度；約10%用於擴充作為健康管家的社區康養服務；約10%用於一般業務用途及營運資金。

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記者：張以正