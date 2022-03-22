【異動股】 日清派特別息慶祝合味道50周年 同時公布下月起加價 股價升逾8%

日清食品（01475）中午公布派特別股息慶祝公司在香港上市5周年，以及合味道成立50周年，加上宣布下月起加價，帶動股價炒上，午後更愈升愈有，最新報5.57元，升8.2%。

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日清公布截至去年12月底止全年業績，營業額38.7億元，按年升9.9%。純利3億元，按年升0.6%；每股盈利28.74仙。派息共17.47仙，包括末期息14.56仙及特別息2.91仙，按年升24.3%。

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日清同時公布，將於下月起（4月1日）上調其部分袋裝及容器裝即食麵產品在香港的出廠價，增幅的百分比屬中至高個位數。是次產品價格調整包括「出前一丁」系列、「合味道」系列及「U.F.O.」產品。

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記者：郭秀慧