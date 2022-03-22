  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (二) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 日清派特別息慶祝合味道50周年 同時公布下月起加價 股價升逾8%

股樓投資 15:27 2022/03/22

分享：

日清食品（01475）中午公布派特別股息慶祝公司在香港上市5周年，以及合味道成立50周年，加上宣布下月起加價，帶動股價炒上，午後更愈升愈有，最新報5.57元，升8.2%。

同場加映﹕【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

日清公布截至去年12月底止全年業績，營業額38.7億元，按年升9.9%。純利3億元，按年升0.6%；每股盈利28.74仙。派息共17.47仙，包括末期息14.56仙及特別息2.91仙，按年升24.3%。

【國泰 293】4月1日起取消英美等9國禁飛令 國泰航空股價曾創近兩年高【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

日清同時公布，將於下月起（4月1日）上調其部分袋裝及容器裝即食麵產品在香港的出廠價，增幅的百分比屬中至高個位數。是次產品價格調整包括「出前一丁」系列、「合味道」系列及「U.F.O.」產品。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
經濟 日清食品 派特別股息 異動股 每股盈利 純利 日清食品（01475）

下一篇文章

【提早暑假】昂坪360月底辦STEM線上親子工作坊 課程連來回纜車換票證只需120元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
盈富基金傳上市23年首更換經理人 恒生南方東英競逐
盈富基金傳上市23年首更換經理人 恒生南方東英競逐
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款